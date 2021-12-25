شاهد لحظة وفاة سفيان لوكار قائد مولودية سعيدة الجزائري (فيديو)

الفجر الرياضي
سفيان لوكار
سفيان لوكار
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أكدت الرابطة الجزائرية لكرة القدم للهواة، أن سبب وفاة سفيان لوكار، يعود لسقوطه على الرأس خلال المباراة التي كانت تجمع فريقه مولودية سعيدة بمضيفه جمعية وهران، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الرابطة الثانية.

أوضحت الرابطة في بيان نشرته في موقعها الرسمي الإلكتروني، اليوم السبت، أن اللاعب توفي على ملعب "الحبيب بوعقل"، في الدقيقة 25 من المباراة، بعد سقوط مفاجئ على الرأس بعد لعبة هوائية مع حارسه.

وسبق للراحل 30 عامًا أن لعب لأندية مولودية سعيدة، وأيضًا لمولودية الحساسنة، وجمعية مغنية.

وليست تلك المرة الأولى التي تشهد فيها الملاعب الجزائرية هذا النوع من الحوادث، حيث توفي من قبل لاعب شباب بلوزداد، حسين بن ميلودي،، ومهاجم شبيبة القبائل، حسين قاسمي، ولاعب ترجي مستغانم، قايد قضمة، ومهاجم شبيبة القبائل، الكاميروني ألبرت ايبوسي، الذي اختلفت الروايات بشأن ظروف وفاته.

 

 

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