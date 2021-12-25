الاتحاد الأوروبي يبيع سندات أقل من المخطط لها لتمويل برامج التعافي من كورونا 

الاقتصاد
بوابة الفجر
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جمع الاتحاد الأوروبي أموالا في أسواق المال أقل من المخطط لها في الأساس لتمويل برامج التحفيز لمساعدة الدول على التعافي من الأزمةالناتجة عن تفش كوفيد-19. 


 

وقالت المفوضية الأوروبية لـ "الألمانية" إنه جرى إصدار سندات أقل حيث أن الطلب على المدفوعات كان أقل، وبالتالي جرى تعديل شروطالتمويل لعام 2021. غير أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لديها ما يكفي من الأموال لسداد كل المدفوعات فيالمستقبل، حسب متحدث.


 

وجرى إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو (80 مليار دولار)، أي أقل من السندات التي كان مخططا لها في الأصل بقيمة 80 مليار يورو.


 

يشار إلى أن السندات هي جزء من برنامج بقيمة 800 مليار يورو لدعم التعافي في التكتل من الجائحة والمساعدة في بناء أوروبا رقميةوأكثر مرنة وصديقة للبيئة على نحو أكبر.


 

واشتملت السندات على "سندات خضراء" صديقة للبيئة بقيمة 12 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع صديقة للمناخ في إطار خططلإعادة الإعمار مثل مشاريع بحثية خاصة بانتقال الطاقة أو مزارع الرياح. وتشكل السندات الخضراء ثلث البرنامج.


 

والبرنامج ممول بديون سوف يتم سدادها بشكل جماعي بحلول 2058. وتقدم الدول الأعضاء خططا للاستثمار ولإصلاحات للحصول علىالتمويل وأقرت المفوضية الأوروبية بالفعل 22 خطة العام الجاري.

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