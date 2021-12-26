شاهد كيف أصبح بطل Home alone بعد 29 عاما على عرض الفيلم

تصدر فيلم Home alone تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث نشر بطل الفيلم صورا له بعد مرور 29 عاما على عرض الفيلم، وتدول المتابعين الصور فيما بينهم للبطل ماكولاي كولكين.

ويعرض فيلم Home alone مع اقتراب نهاية عام 2021، على شاشة التلفزيون مجموعة من الأفلام المرتبطة بالاحتفال في ليلة رأس السنة الميلادية.

ويبلغ بطل فيلم Home alone الآن 41 عامًا، وبد الرواد يتعرفوا على ملامحه الجديدة بعد أن تغيرت على مدار هذه السنوات، ومازال يتمتع بنفس الروح الكوميدية التي ميزته طيلة تصوير الفيلم.



كيف أصبح بطل Home alone

تفاجئ الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتغير ملامح الطفل “ماكولاي كولكين” مما أثار حالة من الجدل بينمهم، وتم تداول الصور التي تم نشرها عبر حسابه فيما بينهم جاء هذا تزامنا مع عرض الفيلم عبر شاشات التلفزيون لاقتراب نهاية العام الحالي، وبداية سنة ميلادية جديدة.

أحداث فيلم Home alone

عرض فيلم عام 1991، للبطل “ماكولاي كولكين”، والتي تدور أحداث الفيلم حوله حيث كان في الفيلم طفل في الثامنة من عمره، وسافرت عائلته لرحلة لأمريكا لقضاء رأس السنة هنا، ولكن اتشفت والدته في الطائة أنها تركت “كيفن” في المنزل وحده لتبحث عن طائرة لتعيدها إليه بسرعة ولكن استغرق وقت عودتها، وبدأت مغامرة الطفل مع اللصوص الذين كانوا يحاولون سرقة المدينه بعد سفر عددا كبير منها ومن ضمنهم المنزل الموجود به كيفن وتفاجأت اللصوص بكيفن وحيدا بالمنزل، ولكن لطفل الشجاع الذكي قام بتسليمهم للشرطه عن طريق مغمرة لطيفة وظريفة، لحين عودة الأسرة الاتفال معا بالكريسمس.



بطل فيلم home alone بعد 29 عاما من عرض الفيلم

هكذا صبح بطل فيلم home alone بعد 29 عاما من عرض الفيلم، حيث حقق الفيلم ناجحًا كبيرًا وقت عرضه، وصدر من بعد نجاح الجزء الأول الجزء الثاني للفيلم، وكذلك بعض ألعاب الفيديو، ولا زال الفيلم حتى هذا اليوم من أنجح أفلام الحتفال برأس السنة الميلادية.