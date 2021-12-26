مسلسل إلا إنا حلم حياتي الحلقه 10 والأخيرة.. مواعيد العرض

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة 10 والأخيرة، حيث ينتظرها العديد من الجماهير نظرا لأحداث المسلسل الشيقة والجذابة والتي لاقت إعجابا كبيرا من جانب المتابعين.

قنوت عرض مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة 10

ومن المقرر عرض مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة 10 والأخيرة على شبكة قنوات DMC، والتي حققت نجاح كبير بين متابعي الدراما المصرية لحرصهم على متابعة أحداث المسلسل باستمرار..



مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة 10 ومواعيد عرضه

يتم عرض مسلسل إلا إنا على قناة " دي إم سي DMC" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

يتم عرض مسلسل إلا إنا على قناة "دي إم سي DMC" دراما من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء.

مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة 10 وتردد القنوات لناقلة

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل إلا أنا 12092

الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الحلقة الأخيرة

تدور أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي حول فتاة تدعى خديجة تلعب دورها الفنانة مايان السيد، وهي في 19 من عمرها تعاني من التوحد، مع شغفها الكبير بالتمثيل تبدأ بالمشاركة بمسرح الجامعة وتتعرض للتنمر من قبل زملائها وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل إلا أنا حلم حياتي الحلقة 10

ومسلسل إلا أنا حلم حياتي من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والحكاية من بطولة مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وإيفا.