الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد اليوم

الرئيس السيسي، اعتاد المواطن المصري منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاهدة المشاريع الكبرى التي يتم افتتاحها بشكل يومي، في إطار نهج الدولة في البناء والتعمير والوصول إلى "الجمهورية الجديدة" التي يتمناها كل مصري.

الرئيس السيسي

وتصدر الرئيس السيسي اليوم الأحد الموافق الـ26 من ديسمبر 2021 تريند حرك البحث الشهير جوجل، عقب افتتاح سيادته عددا من المشروعات الجديدة في محافظة الصعيد.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات جديدة

وشهد الرئيس السيسي صباح اليوم افتتاح عدد من من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد، والتي تعود بالخير والنفع على أهالينا الكرام في تلك المحافظة الكبيرة والتي أتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وصول الرئيس السيسي

ووصل الرئيس السيسي إلى محافظة قنا من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر، حيث افتتح يوم أمس السبت من محافظة نا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، من بينها قنا.

جهود الرئيس السيسي

وقال السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسي اليوم تأتي من أجل افتتاح المشروعات القومية ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

مشروعات الرئيس السيسي

وجاءت المشروعات الجديدة التي يفتتحها الرئيس السيسي طار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

الرئيس السيسي والمشروعات الجديدة

يٌذكر أن الافتتاحات التي شهدها الرئيس السيسي تتضمن عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل، ما ينم عن نهضة شاملة في محافظة الصعيد.