عاجل.. إصابة 4 في حادث مروري مروع بنجع حمادي

بوابة الفجر
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من عبدالرحيم محمد يس 20 سنة، بهجورة، وكريم أبوالمجد حمادي، 16 سنة، وسامح محمد حسين، 15 سنة، وأحمد عبدالعال ثابت، 21 سنة، بجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، أمام ستوديو الناظر بنجع حمادي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عاجل اصابة أمر حادث مروري مروع بنجع
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