اتحاد جدة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات السبت

يواصل فريق اتحد جدة تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات يوم أمس السبت بالجولة الرابعة عشر من المسابقة لموسم 2021-2022.

وشهدت مباريات السبت سقوط مفاجئ لفريق الهلال أمام الفتح بالهزيمة 3-2، فيما تعادل ضمك مع الباطن 1-1 بينما تعادل الفيحاء مع أبهاء سلبيا.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات يوم أمس السبت كالتالي:

الاتحاد 26 نقطة من 12 مباراة

ضمك 26 نقطة من 14 مباراة

الشباب 25 نقطة من 13 مباراة

الهلال 21 نقطة من 13 مباراة

النصر 20 نقطة من 13 مباراة

الفيحاء 20 نقطة من 14 مباراة

الرائد 18 نقطة من 13 مباراة

الفتح 16 نقطة من 13 مباراة

الاتفاق 16 نقطة من 13 مباراة

الأهلي 15 نقطة من 13 مباراة

الفيصلي 15 نقطة من 12 مباراة

أبها 15 نقطة من 14 مباراة

الباطن 14 نقطة من 14 مباراة

الطائي 13 نقطة من 13 مباراة

التعاون 11 نقطة من 13 مباراة

الحزم 11 نقطة من 13 مباراة