الأهلي ضد فيوتشر بالدوري المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تشكيل الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد فيوتشر في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، رامي ربيعة (محمد هاني).

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.