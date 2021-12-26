موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل

يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر مباراة الأهلي وفيوتشر التي تلعب مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تم تأجيلها في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

وتنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

تأجيل مباراة الأهلي وفيوتشر

وأُجلت مواجهة الأهلي وفيوتشر في إطار مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرر لها الثلاثاء الماضي الموافق الـ21 من ديسمبر.

ظروف مباراة الأهلي وفيوتشر

وحصد النادي الأهلي لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021 يوم الأربعاء الماضي على حساب الرجاء المغربي، في المواجهة التي حسمت عن طريق ركلات الجزاء، ليعود حاملا اللقب ويستأنف مباريات الدوري أمام فيوتشر اليوم.

ترتيب الأهلي وفيوتشر

وتأتي مواجهة الأهلي وفيوتشر في ظل اعتلاء المارد الأحمر ترتيب المركز الثاني لبطولة الدوري برصيد 18 نقطة بعد خوضه 6 مباريات خلف المتصدر الزمالك الذي لعب 8 مباريات وليه 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر فضائيتها، إلى جانب وجود أستودي تحليلي.

تشكيل مباراة الأهلي وفيوتشر

وكشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة مباراة الأهلي وفيوتشر المقررة اليوم على رأسها الشناوي في حراسة المرمى أمامهم خط الدفاع أكرم توفيق وبانون وياسر إبراهيم ومعلول وبالوسط فتحي ويانج وربيعة وفي الهجوم تاو وأفشة وحسين الشحات.