الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا وأمطار بهذه المناطق

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا وأمطار وشبورة، مع انخفاض درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



شبورة مائية صباحا

وأكدت الأرصاد الجوية أن الشبورة تظهر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



شبورة مائية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.