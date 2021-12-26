12.2 % ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال 9 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 398.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار خلال العام المالي2019 / 2020 مقابل 1.4 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 19.9%.

 

 

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