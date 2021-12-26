ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية بـ 90% والواردات بـ 7.6%



أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بـ 90% في شهر أكتوبر من العام 2021 وذلك مقارنة بأكتوبر 2020 حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بشكل كبير بجائحة كورونا.

هذا وبلغت قيمة الصادرات السلعية من السعودية نحو 106 مليارات ريال، مرتفعة من 55.9 مليار ريال في الشهر المقارن من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات البترولية بنحو 123% مقارنة بأكتوبر 2020، وبلغ مجموعها من مجموع الصادرات 77.6%.

هذا وارتفعت الصادرات غير النفطية بـ 25.5% خلال اكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت إلى 23.8 مليار ريال.

وكانت الصادرات السعودية غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 28.4% في الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي.

وارتفعت الواردات بـ 7.6% في أكتوبر من العام 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 46.3 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بأكتوبر 2020.