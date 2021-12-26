عائدات صادرات النفط السعودية تقفز إلى 614.5 مليار ريال

حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بعوائد الصادرات البترولية في الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 على أساس سنوي؛ بدعم من ارتفاع أسعار النفط عالميًا؛ مع تحسن النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب.

وقفزت قيمة صادرات السعودية البترولية؛ وفقًا لإحصائية أعدها "مباشر إنفو" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 69.3% في أول 10 أشهر من العام الجاري، وبزيادة قيمتها 251.46 مليار ريال (67.05 مليار دولار) عن عائدات الفترة المماثلة من العام 2020.

وصدرت السعودية نفطًا (خام ومنتجات) بقيمة 614.46 مليار ريال (163.86 مليار دولار) في أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل عوائد بلغت 363 مليار ريال (96.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت عوائد الصادرات في 8 أشهر خلال العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل انخفاضها في أول شهر من العام على أساس سنوي.

وقفزت عوائد صادرات النفط السعودية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لأعلى مستوى في 3 سنوات؛ إذ بلغت خلاله 82.4 مليار ريال (21.97 مليار دولار)؛ وهو أعلى عائد منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عندما بلغ خلاله 85.88 مليار ريال (22.9 مليار دولار).

وارتفعت قيمة الصادرات البترولية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنسبة 123.1% على أساس سنوي؛ إذ في الشهر ذاته من العام الماضي 36.93 مليار ريال (9.85 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، زادت قيمة الصادرات البترولية 18.76% خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وبزيادة تعادل 13.02 مليار ريال (3.47 مليار دولار) عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي بلغت خلاله مليار ريال (18.5 مليار دولار).