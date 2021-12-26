قروض القطاع العام القطري تنخفض إلى 380 مليار ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



سجلت القروض والتسهيلات المصرفية المُقدمة من بنوك قطر للقطاع العام المحلي في شهر نوفمبر الماضي انخفاضًا للشهر التاسع على التوالي إلى 380.2 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي من 381.6 مليار ريال في أكتوبر.

هذا وتمثل القروض الحكومية نحو 40% من إجمالي قروض القطاع العام، بنحو 150 مليار ريال، بينما تستأثر المؤسسات الحكومية على الحصة الأكبر وبنسبة 56% من إجمالي دين القطاع، بنحو 212 مليار ريال، بينما لا تزيد قروض المؤسسات شبه الحكومية عن 18 مليار ريال.


 

Advertisements

الأكثر قراءة

فرمان ناري.. كهربا يحسم مصيره مع الأهلي

بايرن ميونخ يصارع ليفربول لضم نجم الدوري الإنجليزي

بشرى سارة بشأن عودة شيكابالا

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل مواجهة فيوتشر

صقيع بهذه المناطق.. تعرف على حالة طقس الغد حتى بداية 2022

برشلونة يحسم موقفه من ضم الفيراري العربي

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

تعرف على ملامح القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية

ads