قروض القطاع العام القطري تنخفض إلى 380 مليار ريال
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سجلت القروض والتسهيلات المصرفية المُقدمة من بنوك قطر للقطاع العام المحلي في شهر نوفمبر الماضي انخفاضًا للشهر التاسع على التوالي إلى 380.2 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي من 381.6 مليار ريال في أكتوبر.
هذا وتمثل القروض الحكومية نحو 40% من إجمالي قروض القطاع العام، بنحو 150 مليار ريال، بينما تستأثر المؤسسات الحكومية على الحصة الأكبر وبنسبة 56% من إجمالي دين القطاع، بنحو 212 مليار ريال، بينما لا تزيد قروض المؤسسات شبه الحكومية عن 18 مليار ريال.