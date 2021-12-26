خام برنت يسجل مكاسب أسبوعية بـ3.6%.. و4.1% للخام الأمريكى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط، مكاسب أسبوعية بالأسواق الآجلة،حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 3.6%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط، 76.14 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.79 دولار للبرميل.

 

 

 

 

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