خام برنت يسجل مكاسب أسبوعية بـ3.6%.. و4.1% للخام الأمريكى





سجلت أسعار النفط، مكاسب أسبوعية بالأسواق الآجلة،حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 3.6%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط، 76.14 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.79 دولار للبرميل.