تريليون دولار إصدارات السندات الصينية نوفمبر الماضي



تعهد البنك المركزي الصيني بقدر أكبر من الدعم للاقتصاد الحقيقي، مبينا أنه سيجعل السياسات النقدية أكثر استشرافا واستهدافا.



وقال البنك المركزي "بنك الشعب الصيني" أمس في بيان، أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إنه سيكون هناك مزيد من الاستخدام "الاستباقي" لآليات السياسة النقدية، موضحا أن لجنة السياسات النقدية عقدت اجتماعا الجمعة برئاسة محافظ البنك يي جانج.



وجدد البنك المركزي أيضا هدفه بالترويج لنمو "صحي" لقطاع العقارات وحماية حقوق مشتري المنازل، إضافة إلى العمل على وفاء أفضل بالطلب على الإسكان.



يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني، أن إجمالي إصدار السندات في الصين وصل إلى 6.34 تريليون يوان "نحو تريليون دولار" في شهر (نوفمبر) الماضي.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إن إصدار سندات الخزينة سجل 669.76 مليار يوان، بينما سجل إصدار السندات للحكومات المحلية 680.38 مليار يوان.



وخلال الشهر الماضي، سجل إصدار السندات المالية 1.01 تريليون يوان، وإصدار سندات الشركات 1.42 تريليون يوان، بينما بلغ إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول 129.65 مليار يوان، فضلا عن إصدار شهادات ائتمان بين البنوك بقيمة 2.39 تريليون يوان.



وتشير البيانات إلى أنه بدءا من نهاية شهر نوفمبر الماضي، سجلت السندات غير المسددة 131.7 تريليون يوان، حسب البيانات.



إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 40.2 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان "نحو 650.5 مليار دولار"، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.



وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة 21.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة.