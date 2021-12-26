حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 26-12-2021

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ26 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تميل إلى البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم

 

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم يسودها طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

حالة الطقس اليوم الأحد

 

ولفتت الهيئة أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية كثيفة خلال الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس المتوقعة اليوم

 

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار الخفيفة خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس ونشاط للرياح

 

وأضافت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.​

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

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