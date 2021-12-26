حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ26 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا وسقوط الأمطار

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8.

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9.