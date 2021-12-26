وفد من جامعة الأقصر يشارك بفعاليات برنامج "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

شارك وفد من الجامعة في فعاليات "برنامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والذي أقيم بمعهد إعداد القادة بحلوان لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وقال رئيس الجامعة، إن المشاركة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية حول مكافحة هذه الظاهرة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحسن، وكيل كلية الألسن، ورئيس الوفد المشارك في البرنامج أن الملتقى تضمن مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي.

وضم وفد جامعة الأقصر كلا من الأستاذ الدكتور صلاح ابوالحسن، والدكتور سلامة حامد علي، والدكتور أيمن قدري محمد، والدكتورة أماني أشرف رجب، والدكتورة إلهام علي عيسي.