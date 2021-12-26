الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين 27/12/2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها صادر منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 27/12/2021، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل العربية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضح الخبراء بشأن حالة الطقس غدا، أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط، أكدت الأرصاد، أنها ستكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 06

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 08

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 08

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16