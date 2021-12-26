مجلس سيدات أعمال الشارقة يطلق منافسة "بيرل كويست" على منصته في "إكسبو 2020 دبي"

دعا مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ "نماء للارتقاء بالمرأة"، عضواته للاستفادة من فرصة توفير التمويل اللازم لدعم أفكارهن الريادية المبتكرة، من خلال المشاركة في منافسة "بيرل كويست"، إحدى أكبر مسابقات التمويل المخصصة لرائدات الأعمال والشركات الناشئة التي تمتلكها نساء في الدولة.

وينظم المجلس منافسة "بيرل كويست"، تجسيدًا لالتزامه في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات لعضواته وتشمل: التدريب، والإرشاد والتوجيه، والتمويل، بالإضافة إلى منصة لعرض أفكارهن، حيث تتطلب المشاركة في هذه المنافسة التي ستقام على منصة المجلس في معرض إكسبو 2020 دبي، 8 فبراير المقبل، الانضمام إلى "برنامج التدريب لرائدات الأعمال" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع "أكاديميةPwC".

ويفتح "برنامج التدريب لرائدات الأعمال" أبوابه لعضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة حصرًا، حيث يتطلب من المتقدمات إثبات عضويتهن في المجلس، في حين يمكن لغير العضوات الراغبات بالمشاركة التقدم بطلب الحصول على العضوية، وستحصل العضوات المسجلات في البرنامج على فرصة لعرض أفكارهن أمام لجنة التحكيم، وكبار المستثمرين.

وتتضمن شروط المشاركة في البرنامج أن يكون مقر الشركة الناشئة المشاركة في دولة الإمارات، وأن تكون مؤسِّستها رائدة أعمال، وأن لا تقل فترة تأسيسها ومباشرتها لعملياتها عن عام واحد، وسيتم اختيار الفائزات في منافسة "بيرل كويست" بناءً على أصالة الفكرة، وأثرها الإيجابي المستدام على الصعيد الاجتماعي والبيئي، وسهولة التنفيذ والأداء، حيث سيتم تمويل الأفكار الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى.

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة.. " يؤدي المجلس دورًا محوريًا في دعم رائدات الأعمال الموهوبات في دولة الإمارات، ويواصل المجلس هذا الدور من خلال التزامه بتمويل الأفكار المبتكرة عبر منافسة /بيرل كويست/ التي سننظمها في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يتماشى هذا الحدث مع أهداف المجلس المتمثلة بتمكين رائدات الأعمال اللواتي يمتلكن شركات ناشئة من تحقيق طموحاتهن وأهدافهن، وتنمية مشاريعهن ومساعدتهن على الاستثمار في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية".

وأضافت " نشجع رائدات الأعمال على الاستفادة من هذه الفرصة والتسجيل في عضوية المجلس للمشاركة في برنامج التدريب لرائدات الأعمال الذي ننظمه بالتعاون مع أكاديمية PwC، وستفتح هذه الفرصة الذهبية لرائدات الأعمال سبل التفاعل والتواصل مع نظيراتهن الموهوبات، وعرض أعمالهن أمام كبار المستثمرين، بالإضافة إلى فرصة التعريف بأنفسهن من خلال المشاركة في هذه المنافسة".

وقالت " لن تقتصر خدمات المجلس على منافسة بيرل كويست، وإنما ستوفر للعضوات مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تتماشى مع رؤية المجلس ورسالته، ويتضمن منهجنا الشامل لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع التجارية التي تمتلكها نساء كافة سبل الدعم والمساعدة خلال عملية تأسيس أعمالهن، وإبرام الشراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، فضلًا عن تعزيز معارفهن وخبراتهن التجارية، وفرصة التعريف بأنفسهن في مختلف الأحداث المحلية والعالمية".

ويمكن للراغبات بالمشاركة في المنافسة من غير العضوات أن يتقدمن بطلب الحصول على العضوية بعد تحميله من خلال تطبيق مجلس سيدات أعمال الشارقة.

ولمزيد من المعلومات حول العضوية، يمكن زيارة الرابط التالي: [email protected]، أو الاتصال على الرقم: 0551237292، علمًا أن برنامج التدريب يتطلب استيفاء الرسوم المقررة، وآخر موعد للتسجيل 31 ديسمبر المقبل.