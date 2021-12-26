خالد الجندي: عدم مراعاة المشاعر والأحاسيس يؤدي لدخول النار



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين يهتم بمراعاة المشاعر والأحاسيس في كل أبواب الخير، وبغيابها يغيب الأجر والثواب.

أضاف الجندي، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة dmc، أن مراعاة المشاعر والأحاسيس لها باب كبير جدا في القرآن الكريم، خاصة في التعامل مع الفقراء، قائلا: "الدين بيراعي مشاعر الفقير دايما، لدرجة إنك لو أطعمت يتيم وأنت بتعامله بجفاء هتدخل النار يوم القيامة وتحشر مع الذين يكذبون بالدين".

تابع: "حد هيقول ده بيطعم اليتامى ازاي يدخل النار، آه بيطعمهم ولكن بطريقة جافة مش كويسة، وبيشخط فيه، إطعام اليتامى ليس مقصود القرآن ولكن الدين طالبنا بإكرامهم، والإكرام يعني مجاوزة الحد".

شدد الجندي على تأكيد القرآن الكريم على أن الجزاء من نفس العمل في الدنيا والآخرة، قائلا: "ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك بنفس معاملتك للخلق، يعني هتكسفني ربنا هيكسفك، هتكرمني ربنا هيكرمك، هتبتسم في وجهي ربنا سبحانه وتعالى هيفرحك.. لأن الجزاء من جنس العمل".

في نفس السياق، طالب خالد الجندي، الجمهور، بضرورة استقبال العام الميلادي الجديد بأعمال من الخير والبر، قائلا: "تعالوا نفتتح السنة الجديدة بحفلة كبيرة للأيتام والمساكين عشان ربنا يفرجها علينا ويطعمنا ويكرمنا، يبقى عندنا شوية مشاعر وأحاسيس قبل السنة ما تقفل.. خلي السنة الميلادية دي تقفل علينا وإحنا بنراعي مشاعر الفقراء والغلابة عشان ربنا يكرمنا".