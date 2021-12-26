وفد "اقتصادية الشارقة" يزور عددًا من المصانع في الإمارة

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عددًا من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سيرالعمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.

وقام وفد الدائرة بزيارة لمصنع "ايفرست " ومصنع اردكو، ومصنع القهوة archers، وجرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجهم الإنتاجية والتصديرية إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديهم للدخول إلى الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحثوا أيضًا عددًا من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم خلال الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

وأشادت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بجهود المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة ودورها في ترك أثر واضح في الصناعات التي تمتاز بها الإمارة إقليميًا ومحليًا، مشيرةً إلى أن زيارات الدائرة للمنشآت الصناعية في الإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف عن قرب على واقع القطاعات الاقتصادية عمومًا والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أية تحديات قد تعيق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها، فضلا عن بحث مستوى جودة الخدمات التي تقدم إليهم.

وأكدت حرص اقتصادية الشارقة على تعزيز مقومات النجاح لأصحاب المصانع والمنشآت بما يصب في استدامة وتنمية الشركات والمصانع، وبالتالي تطوير القطاع الصناعي في إمارة الشارقة من خلال الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الزيارات الميدانية المتكررة والتي من شأنها أن تعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاتهم بما يوفر بيئة أعمال مثالية في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وأكد الشيخ سعود محمد القاسمي نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على دعم خطط انتشار الشركات والمنشآت العاملة في الإمارة عالميًا، ودعم هذه الشركات في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الواعدة وتقديم التسهيلات والخدمات التي تعزز تواجد الشركات الصناعية في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها اقتصادية الشارقة للمنشآت الصناعية وأصحاب المصانع تتيح بيئة عمل سريعة وآمنة وتزيد من استدامة الأعمال والأنشطة، حيث تحرص الدائرة على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع بهدف تعزيز جودة منتجاتها والعمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجهها بهدف الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز من هذه الاستثمارات الصناعية في إمارة الشارقة.

ومن جانبهم أشاد أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية بزيارة وفد اقتصادية الشارقة مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتساهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الشارقة وتدعيم جهود حكومة الإمارة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة، ومشيدين بالدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص، وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز الصادرات الوطنية، بما يُسهم في تطوير القطاع الصناعي وخدمة العاملين فيه على أفضل وجه وتقديم الدعم المناسب لهم بشكل أكثر فاعلية.