النمسا.. مسيرة لتأبين 13 ألف شخص توفوا جراء فيروس كورونا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، مسيرة تأبين لضحايا فيروس كورونا والتى تعرف باسم (بحر الأضواء)، حيث انطلقت وسط العاصمة وحمل المشاركون الشموع ترحمًا على أرواح 13 ألف شخص توفوا بعد معاناة مع الفيروس.

شهدت العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد مسيرة تأبين لضحايا فيروس كورونا والتى تعرف باسم (بحر الأضواء)، حيث انطلقت وسط العاصمة وحمل المشاركون الشموع ترحمًا على أرواح 13 ألف شخص توفوا بعد معاناة مع الفيروس.

وقالت مصادر بالشرطة النمساوية، إن المسيرة تحركت على محور "رينج"، حيث سهلت عطلة عيد الميلاد والعام الجديد فى حشد عدد كبير من المشاركين.

وأضافت أن الحشد للمسيرة كان من مؤيدى اللقاحات وتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إحياء ذكرى وفيات فيروس كورونا والمطالبة بمزيد من التماسك والتضامن المجتمعى فى مواجهة الجائحة.

وفى المقابل، نظم معارضو قيود كورونا 18 مظاهرة اليوم بجميع أنحاء النمسا اعتراضًا على قرار الحكومة بجعل أخذ اللقاحات إلزاميا اعتبارا من فبراير المقبل.

