إلغاء مئات الرحلات الجوية الأميركية في عطلة عيد الميلاد بسبب أوميكرون



ألغت شركات الطيران الأميركية اليوم الأحد المئات من الرحلات الجوية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى والذي أجبر أفراد الأطقم وعشرات الألوف من المسافرين في عطلة عيد الميلاد في مطلع الأسبوع على تغيير خططهم.

وألغت شركات الطيران التجارية 656 رحلة داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم، بانخفاض طفيف عما يقرب من ألف رحلة طيران في يوم عيد الميلاد وما يقرب من 700 رحلة عشية العيد، وفقا لإحصاء على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم).

وسيتم على الأرجح إلغاء المزيد من الرحلات الجوية، في حين تأخرت أكثر من 920 رحلة.

وتوقعت شركة دلتا إير لاينز إلغاء أكثر من 300 من رحلاتها اليوم.

وعالميا، أظهرت بيانات الموقع إلغاء ما يقرب من 2150 رحلة اليوم وتأخر 5798 رحلة أخرى حتى الساعة 1440 بتوقيت غرينتش.