إيران تمنع دخول القادمين من بعض دول غرب أوروبا لمخاوف من أوميكرون



قررت إيران منع دخول المسافرين القادمين إليها من بريطانيا وفرنسا والدنمرك والنرويج لمدة 15 يوما في إطار القيود التي جاءت في أعقاب اكتشاف السلالة أوميكرون شديدة العدوى والمتحورة من فيروس كورونا في الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أنه جرى أيضا تمديد حظر مماثل فُرض في أواخر نوفمبر تشرين الثاني على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وسبع دول مجاورة لمدة 15 يوما أيضا.

وقال التلفزيون إن السلطات الصحية أوقفت لأجل غير مسمى السفر البري إلى تركيا المجاورة، وهي مقصد سياحي شهير.

وسجلت إيران، التي تعد مركزا لتفشي الجائحة في الشرق الأوسط، 14 إصابة مؤكدة فقط بأوميكرون حتى الآن، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن وسائل رصد الحالات لم تكن متاحة على نطاق واسع وأن المسؤولين حذروا من احتمال حدوث انتشار سريع في غضون أسابيع.

وسجلت إيران 131400 حالة وفاة في خمس موجات من كوفيد-19 منذ فبراير شباط 2020.