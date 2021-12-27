أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-12-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، متأثرة بثبات عالمي خيم على البورصات العالمية في آخر تعاملاتها، مسجلة 1810 دولارًا للأوقية، وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عالميا:

استقرت أسعار الذهب عند 1810 دولار للأوقية، في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.