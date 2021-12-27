للبحث والاستكشاف.. مصر توقع اتفاقية مع" أباتشي الأمريكية" بقيمة 3.5 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وديفيد تشي نائب رئيس شركة اباتشي الأمريكية والمدير العام لـ الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة اباتشي الأمريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية،حسب بيان من الوزارة.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج؛ الأمر الذي يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة اباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

 

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