أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 27-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم أمس في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة عند 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:


البطاطس 2 إلى 5 جم

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه،.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

 

 

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