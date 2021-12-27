بفستان أحمر مثير.. رانيا يوسف تتصدر تريند "جوجل" (صورة)

بفستان أحمر مثير.. رانيا يوسف تتصر تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل خلال الساعات الماضية؛ حيث خضعت لجلسة تصوير بفستان أحمر قصير ومثير يتناسب مع قوامها.

رانيا يوسف بفستان أحمر

ونشرت رانيا يوسف صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر.

وحرصت رانيا يوسف على الإطلاله بفستان ستان باللون الأحمر، لتهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

تعليق رانيا يوسف على صورتها

وعلقت رانيا يوسف على صورتها قائلة: "تذكر دوما أن الحرية هي أهم سبب للسعادة".

إطلالة رانيا يوسف

اعتمدت رانيا يوسف في إطلالتها على حمالة لكتف واحد والفستان قصير وستان فوق الركبة، وحقيبة وحذاء مائل للون الذهبي وقرط وأسورة عريضة، مع اختيار تسريحة شعر أنيقة ومكياج مناسب لاكتمال إطلالتها.

تفاعل الجمهور مع إطلالة رانيا يوسف

وانهالت التعليقات من الجمهور على صورة رانيا يوسف، وجاءت كالتالي: "أنتي قمر، قلبي، جميلة، بسكوتة مصر، أحلى ست في مصر.. وغيرها.

رانيا يوسف ومسلسل المماليك

وحضرت رانيا يوسف مؤخرا المؤتمر الصحفي لمسلسل "الماليك"، بأحد الفنادق الكبرى، ومسلسل "المماليك" من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.