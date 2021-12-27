يبحث العديد من المواطنين المهتمين بحالة الطقس عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات ومدن الجمهورية اليوم الاثنين الموافق 27-12-2021.

وتستعرض بوبة الفجر في السطور لتالية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وطقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن تفاصيل طقس اليوم ليلا، فيكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وفي الصباح الباكر تعرضت البلاد لشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية تعرض البلاد اليوم لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة





