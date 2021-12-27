كيروش يضع شرطا لضم تريزيجيه لقائمة المنتخب

كشف الاعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق عن شرط كارلوس كيروش الوحيد لتواجد تريزيجيه في قائمة منتخب مصر النهائية خلال منافسات البطولة الإفريقية.



وأكد شوبير فى تصريحات إذاعية ان محمود تريزيجيه سينضم لقائمة منتخب مصر النهائية في بطولة امم افريقيا 2021 بشرط أن يشارك في مباراة واحدة مع فريق استون فيلا الانجليزي خلال الفترة المقبلة.



واختار كيروش، محمود تريزيجيه في قائمه منتخب مصر المبدئيه المشاركه في بطولو كأس الامم الافريقيه 2021 وذلك بعد عودته لاعب مشاركه في المباريات والتدريبات بعد فتره غياب طويلة بسبب الاصابة بقطع فى الرباط الصليبي.



ويستعد منتخب مصر للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الامم الافريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفتره من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

