حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 27-12-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق الـ27 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم وسقوط الأمطار

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8.

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9.