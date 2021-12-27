موعد انضمام محمد صلاح والنني لمعسكر المنتخب

كشف مسئولو منتخب مصر عن موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم آرسنال إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022 المقبلين.



وأكدت تقارير صحفية إنه تم الاتفاق بين اتحاد الكرة وليفربول على انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر يوم 3 يناير، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد النني، أما باقي المحترفين ينضمون يوم 1 يناير.



وتابعت التقارير: "الجهاز الفني للمنتخب يدرس جديًا خوض مباراة ودية خاصة مع توقف بطولة الدوري من يوم 27 ديسمبر الجاري، وبالتالي فإن الاتجاه الأقرب خوض لقا ودي واحد على الأقل قبل أمم إفريقيا، لكن الأمر لم يحسم بشكل نهائي بعد".



جدير بالذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

