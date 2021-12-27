أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-12-2021 في السوق المصري والعالمي

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق الـ27 من ديسمبر 2021، بشكل ملحوظ نتيجة إلى ثبات آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية عند مستوى 1810 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب على مستوى العالم حالة من عدم الاستقرار نتج عنها إصابة الركود لحركة السوق نتيجة لنعكاس أثر الأسعار العالمية وتأثيرها على حركتي البيع والشراء.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام خدمة معرفة أسعار الذهب في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

وصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى 795 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 27-12-2021

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بـ3975 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات بـ7950 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15900 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب

سجلت أسعار الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم

وسجلت أسعار الذهب اليوم على المستوى العالمي استقرارا عند 1810 دولارات للأوقية، في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون وتفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد العالمي.



