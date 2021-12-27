الليلة.. بهاء سلطان ونصر محروس ضيوف صاحبة السعادة

يحل الفنان بهاء سلطان، والمنتج نصر محروس، مساء اليوم الاثنين، ضيفين على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة DMC.

وروجت إسعاد يونس لحلقة بهاء سلطان ونصر محروس من خلال نشرها بعض الصور، لحظة تقديم نصر محروس، إبراء ذمة إلى بهاء سلطان.

وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها: لحظة تصالح نصر محروس وبهاء سلطان، وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة.. استنونا يوم الاثنين الساعة 11 على dmc.

ويقدم نصر محروس إبراء ذمة، للفنان بهاء سلطان؛ ليعلن بذلك تصالحهما، بعد الأزمات التي كانت بينهما طوال السنوات الماضية.