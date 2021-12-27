كتر من قربك عمرو دياب تتصدر تريند جوجل عقب طرحها

كتر من قربك عمرو دياب، يواصل المطرب المصري الكبير عمرو دياب الملقب بالـ "الهضبة" المحافظة على مكانته الفنية الكبيرة، حيث تلقى أغانيه نجاحا باهرا منذ انطلاقته إلى الآن.

كتر من قربك عمرو دياب

وتصدرت كتر من قربك عمرو دياب اليوم الموافق الـ27 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن طرحها، حيث لاقت اهتمام وإعجاب محبيه.

طرح كتر من قربك عمرو دياب

وأزاح النجم الكبير عمرو دياب الستار عن أحدث أعماله الفنية الجديدة وهي الأغنية التي تحمل عنوان "كتر من قربك"، لتتصدر المؤشرات البحثية من قبل الجمهور المتذوق للفن الذي يقدمه الهضبة.

تفاصيل كتر من قربك عمرو دياب

وأوضح المطرب عمرو دياب أن آخر اغانيه التي طرحها أمس بعنوان" كتر من قربك" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

ونرصد عبر بوابة الفجر لمتابعينا وقرائنا الكرام كلمات كتر من قربك عمرو دياب في السطور التالية:

يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر..

دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين..

كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر..

أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين.

كتر من قربك عمرو دياب وحفلات الهضبة

ومن المقرر أن يحيي الهضبة عقب طرح كتر من قربك عمرو دياب حفلا غنائيا في دبي يوم 15 يناير المقبل، وكانت قد نفدت تذاكر الحفل الذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري وأعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر نفاد بيع جميع التذاكر التي يصل عددها لـ10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض.