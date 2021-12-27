نفط عُمان يرتفع 6 سنتات للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم، بواقع 6 سنتات للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير، ارتفع إلى 73.6 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 73.54 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس المقبل 73.45 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 73.11 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ينايرالقادم، بحلول الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.03 بالمائة، ليصل إلى 73.03 دولار للبرميل، فاقدًا 76 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 76.29 دولار للبرميل، بمكاسب 15 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

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