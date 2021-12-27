الاستثمارات الأجنبية بأبوظبي ترتفع إلى 104.5 مليار درهم



أظهرت التقديرات الأولية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي ارتفع إلى 104.48 مليارات درهم عام 2020، بنمو 2.3% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 102.159 مليار 2019.

وأوضح مركز إحصاء أبوظبي، أن الأنشطة العقارية كانت أكبر الأنشطة إسهامًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي العام الماضي.

وتشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين إذ أسهمت بنحو 29% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2019 و2020 على التوالي بقيمة إجمالية 30.5 مليار درهم.

وأضاف أن حصة نشاط الصناعات الاستخراجية وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت نحو 21% بإجمالي 22 مليار درهم في عام 2020، بزيادة 2% مقابل 21.5 مليار درهم في 2019.

وبلغ إسهام الصناعات التحويلية 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 15.1 مليار درهم في 2020.

كما بلغ إسهام نشاط الكهرباء والمياه وأنشطة إدارة النفايات 12.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر تعادل 13.2 مليار درهم في 2020، بزيادة 3.5% مقارنة بنحو 12.8 مليار في 2019.

وبلغت قيمة إسهام الأنشطة المالية وأنشطة التأمين لنحو 9.1 مليارات درهم في 2020 بزيادة 5.2% مقارنة بـ2019، ثم أنشطة التشييد والبناء بقيمة 6.3 مليارات درهم.

تليها الأنشطة العلمية والمهنية والتقنية بـ3.6 مليارات درهم ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 2.3 مليار والنقل والتخزين بقيمة 1.5 مليار الاتصالات والمعلومات بقيمة 346 مليون درهم.

يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقت "الرخصة الافتراضية" خلال شهر نوفمبر الماضى. وتتيح هذه الرخصة للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات.