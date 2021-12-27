مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يتصدر جوجل.. اعرف موعد عرضه

تصدر مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث متابعي الدراما المصرية وخاصة عشاق مسلسل أبو العروسة عن موعد عرض الجزء الثالث لمتابعته بعد مشاهدة الجزء الأول والثاني.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وحقق مسلسل أبو العروسة نجاحا باهرا منذ بدية عرضة، وأصبح المتابعين يهتمون بمعرفة تفاصيل الحلقات أولا بأول وبعد الكشف عرض موسم جديد من المسلسل أصبح المهتمين على شغف لمتابعه الأحداث الجديدة الشيقة.



موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وهناك أنباء بأن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث سيتم عرضه في الموسم الشتوي الحالي على قناة dmc، أي الفترة المقبلة



تفاصيل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يشهد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث مشاركة نجوم جدد، أبرزهم الفنانة وفاء صادق، وهدير عبدالناصر، ونور محمود، ومحمد رضوان.

أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وأحداث مسلسل أبو العروسة تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونيرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وأحمد صيام، ومحمود حجازي، وميرنا هشام، وخالد كمال، وكارولين عزمي، ووفاء صادق، ونور محمود، وشريف بديع، وهدير عبدالناصر، والمسلسل تأليف وإخراج هاني كمال.