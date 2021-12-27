النفط يتراجع في أمريكا بسبب كورونا





تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة الاثنين بعدما ألغت شركات طيران آلاف الرحلات في عطلة عيد الميلاد وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لكن خام برنت ارتفع مدعوما بآمال بأن المتحور أوميكرون لن ينال من الطلب العالمي.



وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة أمس الأحد بسبب كورونا.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أي بنسبة 1.37% إلى 72.8 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسواق الأميركية الجمعة بسبب عطلة.

وارتفع سعر خام برنت العالمي 12 سنتا أي 0.2% إلى 76.26 دولار.

وارتفع برنت بأكثر من 45% هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ لإنتاجها.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا متوسطة من المرض.



وتستأنف اليوم المحادثات بين قوى عالمية وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط ولا يبدو أن المحادثات حققت تقدما يذكر باتجاه هذا الهدف.



ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.

وفي الشهر الماضي تمسكت أوبك+ بسياستها الانتاجية في شهر يناير كانون الثاني على الرغم من انتشار أوميكرون الذي قالت أوبك إن تأثيره من المرجح أن يكون قصير الأمد.