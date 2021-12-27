الصين تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في صناعة سيارات الركوب



ستسمح السلطات الصينية بالملكية الأجنبية الكاملة لتصنيع سيارات الركوب في البلاد اعتبارًا من 1 يناير 2022.

جاء ذلك وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين عن وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين.

وتعد الوثيقة هي واحدة من الإصدارات المنتظمة للحكومة بشأن الصناعات الممنوعة من الاستثمار الأجنبي.

ورفعت الصين تدريجيًا القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في صناعة السيارات المحلية.

ومع ذلك، لا يزال يتضمن 31 مجالًا يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي أو يقيدها، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، وإنتاج الأفلام وتوزيعها، ومنتجات التبغ.

وفي صناعات مثل المؤسسات الطبية، يجب على الكيانات الأجنبية أن تشكل مشاريع مشتركة مع شركاء محليين يمتلكون عادة حصة الأغلبية.



