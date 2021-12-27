وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نعارض الوصول لاتفاق مع إيران

عربي ودولي
رئيس الحكومة الإسرائيلية
رئيس الحكومة الإسرائيلية
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تعارض الوصول لاتفاق مع إيران ولكنها تعارض أي اتفاقية ليس لها مستقبل حقيقي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، أن إيران جادة في محادثاتها مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي

وقال رئيسي، في تصريحات صحفية بثتها فضائية سكاي نيوز عربية، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا اتسم الطرف الآخر بالجدية بشأن رفع العقوبات الأمريكية.

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