تنبيه بخصوص جلسة الغد الخاصة بمواجهة وزير التعليم بمجلس النواب

نبه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى نهاية الجلسة العامة، اليوم، الأعضاء قائلا: من سيتم النداء على اسمه فى جلسة الغد ولن يتواجد بالجلسة لن يتم النداء عليه مرة أخرى، وأرجوا أن يتم تعميم هذا التنبيه على جميع زملائكم.







يذكر أن جلسة الغد سيتم فيها مواجهة الدكتور طارق شوقى بنحو 140 أداة رقابية تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات. وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.