تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين مع تراجع أسعار المواد الخام
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قال مكتب الاحصاءات اليوم إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام وتعثر سوق العقارات وضعف طلب المستهلكين.
وارتفعت الأرباح 9.0 % على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني لتصل إلى 805.96 مليار يوان (126.54 مليار دولار)وهو ما يقل كثيرا عن المكاسب التي بلغت 24.6 %في أكتوبر حسب رويترز.
وقال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ارتفعت 38.0 % على أساس سنوي إلى 7.98 تريليون يوان وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 والتي بلغت 42.2 %.
وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.