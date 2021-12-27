من هو "الحاج سعيد" الذي سأل عنه الرئيس السيسي خلال افتتاح اليوم؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤال أثار دهشة البعض للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية حيث سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع الوزيرعن المقاولين العاملين في المحاور، “الحاج سعيد موجود؟”، فأجابه وزير النقل: “نعم موجود”، فمن هو “الحاج سعيد” الذي سأل عنه الرئيس.

اسمه محمود سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة السعداء التي تأسست عام 1980، كما أنه عضو اتحاد التشييد والبناء، ومعروف بين المقاولين بـ«الحاج سعيد».

شارك «الحاج سعيد» في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مقدمتها جبل الجلالة والطريق الصحراوى الغربي «القاهرة- أسوان» وعدد من محاور الطرق على النيل.

وخلال الافتتاح، وجه الرئيس حديثه لـ "الحاج سعيد": “بقولك إيه تشتغل في محور دشنا ده وتخلصه خلال سنة؟، وأجاب الحاج سعيد: ”أخلصه يا فندم"، فأضاف الرئيس: “طب تاخد الفلوس بعد سنة؟.. طب هتاخد 25% لغاية ما تسلمهولنا وتاخد بقية فلوسك لما تخلص”.

ووجه الرئيس الشكر للشركات الوطنية لاستجابتها في تنفيذ المشروعات القومية بسرعة.