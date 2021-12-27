"اقتصادية الشارقة" تنفذ 33 مقارنة معيارية خلال العام 2021

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 33 من الاجتماعات الافتراضية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص خلال عام 2021، بالإضافة إلى جهات وهيئات إقليمية من خارج الدولة، وذلك تنفيذًا لخطة المقارنات المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكد سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة دور الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير بالإمارة للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقًا لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال أعلى المعايير تنفيذًا لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات.

ومن جانبها قالت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالدائرة إن مثل هذه اللقاءات بين الدائرة والجهات المختلفة تأتي تنفيذًا لخطة المقارنة المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات لدى الجهات المختلفة وهو ما يعزز دور الدائرة في رفع القدرة التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات.