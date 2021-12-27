"كالتجيروني" ترفع حصتها فى مجموعة جنرالي للتأمينات وإدارة الأصول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفع رجل الأعمال الروماني فرانشيسكو جياتيانو كالتجيروني، مالك شركة " كالتجيروني"، حصته في مجموعة "جنرالي" للتأمينات وإدارة الأصول، حيث اشترى مزيدا من الأسهم في جنرالي.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن كالتجيروني اشترى نحو 130 سهما في "جنرالي" في الفترة من 21 لـ23 ديسمبر عبر الشركة القابضة "في إم 2006" المملوكة له، وبذلك ارتفعت حصة كالتجيروني في "جنرالي"، أكبر شركات التأمينات الأوروبية، إلى 7.978%، بنحو 8% تقريبا، فيما ارتفعت حصة اتفاقية التشاور الموقعة بين " ليوناردو ديل فيكيو" و"سي آر تي" لـ15.961%.

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