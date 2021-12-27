970 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 970 مليون درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 152 مبايعة بقيمة 468.9 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 63.31 مليون درهم و142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 405.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة جبل علي الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وفي منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 489.36 مليون درهم منها 10 رهونات لأراض بقيمة 90.58 مليون درهم و40 رهنا لفلل وشقق بقيمة 398.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 208 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 11.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 3 ملايين درهم.