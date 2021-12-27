عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة كتر من قربك.. تعرف على كلماتها

طرح المطرب الكبير عمرو دياب أغنية كتر من قربك الجديدة، حيث تعبتر أغنية عمرو دياب الجديدة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس، وهي من إنتاج شركة روتانا.

وفيما يلي نستعرض معكم كلمات أغنية كتر من قربك للفنان عمرو ديب، حيث تصدرت الأغنية مؤشرات بحث محرك جوجل فور الإعلان عن نزولها.

كلمات أغنية كتر من قربك عمرو دياب

يا حبيبي إتمخطر

انت الأجمل انت الأخطر

ده انت الخطوة بمليون ريختر

وديت قلبي شمال ويمين

يا حبيبي إتمخطر

انت الأجمل انت الأخطر

ده انت الخطوة بمليون ريختر

وديت قلبي شمال ويمين

كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

طب كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

أصل أنا بأقلق وأتوتر

لما تسيبني دقيقتين

أنا تحت الأمر

أنا حفضل جنبك طول العمر

عشانك أبيع البيض والسمر

وحلاقي أنا زيك فين

وإن كان عالورد أنا اجيبوا

أفرشلك بيه الأرض

إتدفى في حضني في عز البرد

والباقي نقوله بعدين

كتر من قربك عمرو دياب

كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

طب كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

أصل أنا بأقلق واتوتر

لما تسيبني دقيقتين

أصل أنا مضطر أتوه في عينيك

ما أرساش على بر

البعد دقيقة حبيبي أمر

خليني معاك على طول

قام شوفلك حل

علشان لهفتي مش راضيه تقل

ما بالك بقى لما انت تهل

ولاّ يقولوا على وصول

كتر من قربك عمرو دياب

كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

طب كتَّر من قربك كتَّر

على قلبي يا سيدي اتشطر

أصل أنا بأقلق واتوتر

لما تسيبني دقيقتين

يا حبيبي إتمخطر

انت الأجمل انت الأخطر

ده انت الخطوة بمليون ريختر

وديت قلبي شمال ويمين

يا حبيبي اتدلع

يا اللي مخلي القلب يولع

ده انت الليلة بجد مبدع

شايفك غير كل الباقيين